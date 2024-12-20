Обвиняемого в преступлении нашли мертвым в СИЗО в Ростовской области

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в среду, 18 декабря. Дежурный фельдшер из медицинской части провел реанимацию, но усилия оказались тщетными. После этого на место прибыла следственно-оперативная группа МВД. Также проверку начали и в ГУФСИН.