Обвиняемого в преступлении нашли мертвым в СИЗО в Ростовской области

Тело мужчины без признаков жизни нашли в одной из камер СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Сейчас по факту произошедшего ведется проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в среду, 18 декабря. Дежурный фельдшер из медицинской части провел реанимацию, но усилия оказались тщетными. После этого на место прибыла следственно-оперативная группа МВД. Также проверку начали и в ГУФСИН.
— Материалы будут направлены в правоохранительные органы, — прокомментировали в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.
Личность умершего официально не подтвердили. При этом ранее СМИ сообщили о гибели осужденного за поджог администрации Зимовниковского района. Насколько эта информация соответствует истине, неизвестно.