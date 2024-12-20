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Обвиняемого в преступлении нашли мертвым в СИЗО в Ростовской области

В Ростове-на-Дону начали проверку после смерти заключенного в СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

Тело мужчины без признаков жизни нашли в одной из камер СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Сейчас по факту произошедшего ведется проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в среду, 18 декабря. Дежурный фельдшер из медицинской части провел реанимацию, но усилия оказались тщетными. После этого на место прибыла следственно-оперативная группа МВД. Также проверку начали и в ГУФСИН.

— Материалы будут направлены в правоохранительные органы, — прокомментировали в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Личность умершего официально не подтвердили. При этом ранее СМИ сообщили о гибели осужденного за поджог администрации Зимовниковского района. Насколько эта информация соответствует истине, неизвестно.