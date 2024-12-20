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Трехэтажный самострой сносят на пляже в Анапе

Владельца трехэтажного самостроя в Анапе обязали снести здание.

Источник: ГУ ФССП по Краснодарскому краю

Трехэтажный самострой сносят на пляже в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Самовольно построенное здание нашли на пляже в районе Пионерского проспекта. Площадь помещения с подземным этажом составила более 400 кв. метров. Само здание предполагалось использовалось как спальный корпус.

Владельцу помещения давалось 90 суток, чтобы снести постройку. Но решение суда он не исполнил. Тогда с должника взыскали исполнительский сбор и временно запретили выезжать из России.

«В ходе очередного выхода на место совершения исполнительных действий сотрудник органа принудительного исполнения РФ установил, что работы по демонтажу начались. Должник привлек тяжелую технику», — сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

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