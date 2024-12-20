МЧС спасло водителя и пассажира, зажатых в авто после ДТП с фурой под Веткой. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении сказано, что 19 декабря в МЧС поступила информация про дорожно-транспортное происшествие, случившееся неподалеку от деревни Рудня-Споницкая Ветковского района. Было установлено, что водитель легкового авто не справился с управление и врезался в фуру.
«При столкновении в нем оказались зажаты водитель и пассажир», — отметили в МЧС.
Говорится, что спасатели при помощи специального инструмента смогли достать из авто 28-летнего водителя, а также 52-летнюю пассажирку. Их передали врачам. Сказано, что пострадавших доставили в больницу.
Ранее мы узнали, что изменится в сфере ЖКХ в Беларуси в 2025: коммуналка подорожает максимум на 21 рубль, артезианская вода в Минске, оплата вывоза строительного мусора.
Тем временем 16-летний пинчанин поработал два месяца и может сесть на 15 лет: «Из благополучной семьи, раньше не привлекался».
А еще юрист сказала о возврате денег белорусам, если не вся семья полетела по путевке.