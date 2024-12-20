МЧС спасло водителя и пассажира, зажатых в авто после ДТП с фурой под Веткой

В сообщении сказано, что 19 декабря в МЧС поступила информация про дорожно-транспортное происшествие, случившееся неподалеку от деревни Рудня-Споницкая Ветковского района. Было установлено, что водитель легкового авто не справился с управление и врезался в фуру.