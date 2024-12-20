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СК завел дело после избиения двух подростков у ТЦ в Новосибирске

Одному из них отрезали волосы.

Источник: Соцсети

СУ Следственного комитета России по региону возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство» после избиения двух подростков возле одного из ТЦ в Новосибирске. Все произошло вечером 15 декабря. Толпа подростков набросилась на сверстников.

— Подозреваемые, применяя насилие, нанесли двум несовершеннолетним потерпевшим множественные удары руками и ногами в область головы и туловища, а затем отрезали одному из подростков прядь волос, — сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

Двум подросткам назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ранее КП-Новосибирск писала подробнее о случившемся.