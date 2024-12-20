Трое человек задержаны после вымогательства у москвича 5,5 млн руб

По имеющимся данным, в жилом комплексе на ул. Золотошвейная в Филимонковском районе трое неизвестных насильно посадили москвича в автомобиль и потребовали от него более 4,5 млн руб. Когда молодой человек отказался, злоумышленники отвезли его в квартиру в Красногорске, где продолжили требовать деньги, но уже 5,5 млн руб. При этом нанесли потерпевшему несколько ударов по голове, а также угрожали похожим на пистолет предметом и электрошокером.