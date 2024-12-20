Трое человек задержаны после вымогательства у москвича 5,5 млн руб

«Оперативники уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками МУР пресекли вымогательство крупной денежной суммы у 24-летнего местного жителя», — говорится в сообщении.
По имеющимся данным, в жилом комплексе на ул. Золотошвейная в Филимонковском районе трое неизвестных насильно посадили москвича в автомобиль и потребовали от него более 4,5 млн руб. Когда молодой человек отказался, злоумышленники отвезли его в квартиру в Красногорске, где продолжили требовать деньги, но уже 5,5 млн руб. При этом нанесли потерпевшему несколько ударов по голове, а также угрожали похожим на пистолет предметом и электрошокером.
«Так как у пострадавшего не было денег, злоумышленники позвонили его 55-летней матери и озвучили свои требования ей. Женщина сообщила о происходящем в полицию. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемых в вымогательстве, которыми оказались двое приезжих мужчин в возрасте 25 и 28 лет, а также 27-леняя жительница столицы. Поимка двух из них произошла в квартире, в которой насильно удерживали потерпевшего», — пояснили в ведомстве.
В отношении задержанных следователем УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). До избрания меры пресечения все фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.