Житель Кубани передавал Киеву сим-карты с доступом к «Госуслугам»

Предварительно, 20-летний житель приобретал у третьих лиц взломанные аккаунты граждан, зарегистрированные на Едином портале государственных и муниципальных услуг. С их помощью он активировал сим-карты операторов связи и вносил в биллинговую систему недостоверные данные об абонентах. Затем молодой человек передавал право доступа к этим номерам организаторам колл-центров, которые находились на территории России и Украины. За свою работу он получал криптовалюту.