На Фурмановской в Ростове потушили автосервис, выгорело в 80 кв. метров

На улице Фурмановской в Ростове-на-Дону потушили автосервис, который полыхал рано утром 20 декабря. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Вызов поступил в 5:36, в 6:29 горение ликвидировали площади в 80 кв. метров, — рассказали в экстренном ведомстве.
Известно, что на месте происшествия работали 20 человек, использовалось пять единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Ущерб не уточнили.
Напомним, накануне после пожара на Амбулаторной в Ростове многодетная семья осталась без жилья.