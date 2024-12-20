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На Фурмановской в Ростове потушили автосервис, выгорело в 80 кв. метров

Полыхающий автосервис потушили рано утром в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

На улице Фурмановской в Ростове-на-Дону потушили автосервис, который полыхал рано утром 20 декабря. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Вызов поступил в 5:36, в 6:29 горение ликвидировали площади в 80 кв. метров, — рассказали в экстренном ведомстве.

Известно, что на месте происшествия работали 20 человек, использовалось пять единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Ущерб не уточнили.

Напомним, накануне после пожара на Амбулаторной в Ростове многодетная семья осталась без жилья.