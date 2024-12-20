В Слуцком районе под колесами авто погиб велосипедист

По предварительной информации, 19 декабря около 22.40 на 113 км автодороги Минск — Микашевичи, вблизи д. Квасыничи Слуцкого района, водитель, жительница г. Солигорска, 1990 года рождения, двигаясь на автомобиле Mazda Premacy в направлении Солигорска, совершила наезд на 59-летнего местного жителя. Мужчина ехал на велосипеде во встречном направлении по левой полосе движения.
В результате наезда велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия. Он не был обозначен световозвращающими элементами. По факту ДТП проводится проверка.
Госавтоинспекция Минской области напоминает: велосипедист должен ехать по ходу движения транспортных средств. Так же должен поступать пешеход, ведущий рядом с собой велосипед, обозначенный сигнальными фонарями или световозвращателями, в темное время суток и (или) при недостаточной видимости дороги в случае движения по обочине или по краю проезжей части дороги.
Водителям быть предельно внимательными за рулем при движении вблизи населенных пунктов.