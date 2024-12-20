В Слуцком районе под колесами авто погиб велосипедист

Госавтоинспекция Минской области напоминает: велосипедист должен ехать по ходу движения транспортных средств. Так же должен поступать пешеход, ведущий рядом с собой велосипед, обозначенный сигнальными фонарями или световозвращателями, в темное время суток и (или) при недостаточной видимости дороги в случае движения по обочине или по краю проезжей части дороги.