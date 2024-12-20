На Кубани директора школы обвинили в мошенничестве на 1,5 миллиона рублей

Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили, что от действий директора пострадали семеро работников школы. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, оценивается в 1,5 миллиона рублей.



Против подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ей грозит до десяти лет лишения свободы.



В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.