Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили, что от действий директора пострадали семеро работников школы. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, оценивается в 1,5 миллиона рублей.
Против подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ей грозит до десяти лет лишения свободы.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.
На Кубани директора школы обвинили в мошенничестве на 1,5 миллиона рублей
В Усть-Лабинском районе полицейские выявили мошенническую схему, в которой подозревают 59-летнюю руководительницу начальной школы. По данным следствия, женщина начисляла премии воспитателям и педагогам, а затем забирала деньги под предлогом необходимости покрыть нужды учебного заведения.
Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили, что от действий директора пострадали семеро работников школы. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, оценивается в 1,5 миллиона рублей.