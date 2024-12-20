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Воздушное судно ростовской компании «Азимут» вновь совершило вынужденную посадку

Самолет ростовской компании «Азимут» во второй раз совершил экстренную посадку в Москве.

Судно вернулось назад после взлёта 18 декабря. Информация об инциденте появилась на канале «Авиаторщина».

По предварительным данным, самолет Sukhoi Superjet-100 (RA-89189) летел из Москвы в Санкт-Петербург. Однако, поднявшись на высоту трех тысяч метров в самолете были замечены поломки. Оказалось, что шасси на борту не были полностью закрыты, что является причиной совершить экстренную посадку. В конечном итоге, командир самолета решил развернуться и совершить посадку в Москве.

Примерно через пол часа самолет вернулся на взлетную полосу. По информации канала, данное судно было исключено из полетов до исправления поломки. К сожалению, пассажиры, которые летели на борту, ждали несколько часов, чтобы отправится в долгожданную поездку на другом самолете.

Напомним, что в донской компании «Азимут» это уже не первая ситуация связанная с неисправностью воздушного судна. За 2024 год насчитывается уже 25 инцидентов с поломками или неисправностью самолетов донской компании.

Отметим, что самолет компании даже переживал возгорание. В конце ноября посте экстренной посадки в Турции судно начало охватывать пламенем. К счастью, в происшествии никто не пострадал.