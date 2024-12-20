Воздушное судно ростовской компании «Азимут» вновь совершило вынужденную посадку

По предварительным данным, самолет Sukhoi Superjet-100 (RA-89189) летел из Москвы в Санкт-Петербург. Однако, поднявшись на высоту трех тысяч метров в самолете были замечены поломки. Оказалось, что шасси на борту не были полностью закрыты, что является причиной совершить экстренную посадку. В конечном итоге, командир самолета решил развернуться и совершить посадку в Москве.