Воздушное судно ростовской компании «Азимут» вновь совершило вынужденную посадку

Судно вернулось назад после взлёта 18 декабря. Информация об инциденте появилась на канале «Авиаторщина».
По предварительным данным, самолет Sukhoi Superjet-100 (RA-89189) летел из Москвы в Санкт-Петербург. Однако, поднявшись на высоту трех тысяч метров в самолете были замечены поломки. Оказалось, что шасси на борту не были полностью закрыты, что является причиной совершить экстренную посадку. В конечном итоге, командир самолета решил развернуться и совершить посадку в Москве.
Примерно через пол часа самолет вернулся на взлетную полосу. По информации канала, данное судно было исключено из полетов до исправления поломки. К сожалению, пассажиры, которые летели на борту, ждали несколько часов, чтобы отправится в долгожданную поездку на другом самолете.
Напомним, что в донской компании «Азимут» это уже не первая ситуация связанная с неисправностью воздушного судна. За 2024 год насчитывается уже 25 инцидентов с поломками или неисправностью самолетов донской компании.
Отметим, что самолет компании даже переживал возгорание. В конце ноября посте экстренной посадки в Турции судно начало охватывать пламенем. К счастью, в происшествии никто не пострадал.