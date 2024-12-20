В Татарстане мошенники похитили у пенсионерки 170 тысяч рублей через мессенджер

По данным ведомства, женщине пришло сообщение от имени ее бывшего руководителя, в профиле была его фотография. В тексте сообщения говорилось об утечке персональных данных сотрудников предприятия и предупреждение, что мошенники могут получить доступ к банковским счетам. Пенсионерка поверила сообщениям, так как на аватарке действительно была фотография ее бывшего начальника. Неизвестные убедили женщину перевести все накопления на якобы «безопасный счет». На следующий день, проверив личный кабинет и не обнаружив денег, пенсионерка обратилась в полицию. Ущерб составил 170 тыс. руб.