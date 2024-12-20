За сбыт наркотиков в Беларуси в январе-ноябре задержаны 34 иностранца

«В последние годы отмечается уменьшение количества лиц, занимающихся наркоторговлей. В то же время доля иностранцев среди них возрастает. В основном это граждане России, Казахстана, Украины, Кыргызстана. Уже после задержания курьеры признаются, что не знали, насколько эффективно работает белорусская милиция в сфере наркоконтроля. За одну закладку в нашей стране кураторы обещают им заплатить в два раза больше, чем на родине. Соглашаясь на легкий и быстрый заработок, никто не задумывается, что первая попытка окажется последней», — отметили в МВД.