За сбыт наркотиков в Беларуси в январе-ноябре задержаны 34 иностранца

«В последние годы отмечается уменьшение количества лиц, занимающихся наркоторговлей. В то же время доля иностранцев среди них возрастает. В основном это граждане России, Казахстана, Украины, Кыргызстана. Уже после задержания курьеры признаются, что не знали, насколько эффективно работает белорусская милиция в сфере наркоконтроля. За одну закладку в нашей стране кураторы обещают им заплатить в два раза больше, чем на родине. Соглашаясь на легкий и быстрый заработок, никто не задумывается, что первая попытка окажется последней», — отметили в МВД.
Среди задержанных за сбыт наркотиков в Беларуси иностранцев 27 — россияне, 7 — представители других государств СНГ.
МВД в очередной раз напоминает: за незаконный оборот наркотиков предусмотрена уголовная ответственность. Наказание зависит от тяжести совершенного преступления, а максимальный срок лишения свободы — 25 лет.
«Не поддавайтесь на заманчивые предложения тех, кто пытается вовлечь вас в незаконный бизнес! У органов внутренних дел достаточно сил и средств для выявления и пресечения такой деятельности», — заключили в МВД.