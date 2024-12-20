В Приморье осудили убившего 31 год назад ребенка мужчину: подробности дела

Обвиняемый в совершенном более 30 лет назад убийстве ребенка мужчина осужден в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.
По информации следственных органов, мужчина, которому в настоящее время 49 лет, в октябре 1993 года убил 11-летнего мальчика в селе Хороль. Обвиняемому на момент преступления было 18 лет, он трудился сторожем в местном совхозе.
На протяжении тридцати лет следственные органы не могли раскрыть данное преступление. Но выйти на след преступника удалось сейчас. Мужчину направили на судебно-психиатрическую экспертизу, которая признала его вменяемым. Поскольку препятствий для вынесения приговора не оказалось, мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Отметим, что осуждение преступников за совершенные ими 10, 20 и даже 30 лет назад злодеяния — отнюдь не редкость. В последнее время российские следователи обращаются к старым уголовным делам и, используя современные технологии, восстанавливают череду событий, личности подозреваемых, после чего суды выносят приговоры. Так, в Москве не столь давно раскрыли банду, промышлявшую убийствами людей во второй половине 1990-х годов. Подобные уголовные дела свидетельствуют о неотвратимости наказания даже спустя многие годы после совершенных преступлений.