В Приморье осудили убившего 31 год назад ребенка мужчину: подробности дела

Отметим, что осуждение преступников за совершенные ими 10, 20 и даже 30 лет назад злодеяния — отнюдь не редкость. В последнее время российские следователи обращаются к старым уголовным делам и, используя современные технологии, восстанавливают череду событий, личности подозреваемых, после чего суды выносят приговоры. Так, в Москве не столь давно раскрыли банду, промышлявшую убийствами людей во второй половине 1990-х годов. Подобные уголовные дела свидетельствуют о неотвратимости наказания даже спустя многие годы после совершенных преступлений.