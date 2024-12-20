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У берегов Анапы нашли второго мертвого дельфина

Вечером 19 декабря на пляже Джемете в Анапе нашли второго мертвого редкого дельфина. Об этом сообщает «93.ру» со ссылкой на научно-экологический Центр спасения дельфинов «Дельфа».

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Как пишет издание, дельфин был полностью покрыт мазутом. В центре спасения сообщили, что пока невозможно предсказать, сколько еще будет найдено погибших животных.

Первого погибшего дельфина, занесенного в Красную книгу, нашли на побережье Черного моря 18 декабря. Ученые не исключают, что гибель животное могло погибнуть из-за разлива мазута, но точные причины предстоит установить.

Волонтеры продолжают бороться за жизнь птиц, в том числе редких, которые пострадали от разлива нефтепродуктов. Их находят на пляжах Анапы, испачканными в мазуте. Для их спасения открыт специальный центр.

экология