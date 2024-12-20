У берегов Анапы нашли второго мертвого дельфина

Как пишет издание, дельфин был полностью покрыт мазутом. В центре спасения сообщили, что пока невозможно предсказать, сколько еще будет найдено погибших животных.
Первого погибшего дельфина, занесенного в Красную книгу, нашли на побережье Черного моря 18 декабря. Ученые не исключают, что гибель животное могло погибнуть из-за разлива мазута, но точные причины предстоит установить.
Волонтеры продолжают бороться за жизнь птиц, в том числе редких, которые пострадали от разлива нефтепродуктов. Их находят на пляжах Анапы, испачканными в мазуте. Для их спасения открыт специальный центр.