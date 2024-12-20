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Пытался ограбить картинную галерею, но был остановлен прохожими житель Хабаровска

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор 36-летнему жителю поселка Эльбан Амурского района, который пытался ограбить картинную галерею.

Источник: РИА "Новости"

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор 36-летнему жителю поселка Эльбан Амурского района, который пытался ограбить картинную галерею.

Инцидент произошел ранним утром в ноябре 2023 года. Мужчина разбил стекло входной двери и проник в картинную галерею на улице Карла Маркса в Хабаровске. Он похитил рюкзак женщины — ночного сторожа.

Когда сторож заметила грабителя, она попыталась остановить его. Однако мужчина пригрозил применить насилие. Преступные действия грабителя пресекли проходившие мимо галереи граждане, которые откликнулись на крики о помощи.

Ранее подсудимый уже имел судимость. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.