Пытался ограбить картинную галерею, но был остановлен прохожими житель Хабаровска

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор 36-летнему жителю поселка Эльбан Амурского района, который пытался ограбить картинную галерею.
Инцидент произошел ранним утром в ноябре 2023 года. Мужчина разбил стекло входной двери и проник в картинную галерею на улице Карла Маркса в Хабаровске. Он похитил рюкзак женщины — ночного сторожа.
Когда сторож заметила грабителя, она попыталась остановить его. Однако мужчина пригрозил применить насилие. Преступные действия грабителя пресекли проходившие мимо галереи граждане, которые откликнулись на крики о помощи.
Ранее подсудимый уже имел судимость. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.