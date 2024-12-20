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Смертельное ДТП с 12-летним велосипедистом в Костюковичах: суд вынес приговор

20 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Судом Климовичского района постановлен приговор по уголовному делу о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть 12-летнего ребенка. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Могилевского областного суда.

Источник: БЕЛТА

Обвиняемый, работавший водителем в филиале «Костюковичиводоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал», 2 мая управлял служебным технически исправным грузовым автомобилем и двигался по дороге в Костюковичах. При приближении к нерегулируемому перекрестку он стал поворачивать налево, не убедившись в безопасности совершаемого маневра и не уступив дорогу малолетним велосипедистам. Вместе с тем у него была объективная возможность видеть двигающихся по тротуару в попутном с ним направлении детей.

Пытаясь избежать столкновения с грузовиком, один из ребят при съезде с тротуара упал с велосипедом, вследствие чего обвиняемый совершил на него наезд. В результате ребенку были причинены тяжкие телесные повреждения, от полученных травм он скончался на месте происшествия.

На судебном заседании обвиняемый вину в совершении преступления фактически не признал, указав, что при совершении поворота не видел детей, движущихся по тротуару на велосипедах.

Водитель признан виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на пять лет.

Постановлено взыскать с УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» как владельца источника повышенной опасности, которым управлял обвиняемый во время совершения ДТП, в пользу родственников погибшего Br270 тыс. материальной компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.