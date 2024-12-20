Смертельное ДТП с 12-летним велосипедистом в Костюковичах: суд вынес приговор

Обвиняемый, работавший водителем в филиале «Костюковичиводоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал», 2 мая управлял служебным технически исправным грузовым автомобилем и двигался по дороге в Костюковичах. При приближении к нерегулируемому перекрестку он стал поворачивать налево, не убедившись в безопасности совершаемого маневра и не уступив дорогу малолетним велосипедистам. Вместе с тем у него была объективная возможность видеть двигающихся по тротуару в попутном с ним направлении детей.