Вождь красносельских. Подробно — за что задержали главу района в Петербурге

Как рассказали собеседники «Фонтанки», свидетели подробно рассказывали о ходе переговоров. В частности, Карапетян, по их словам, свои предложения делал завуалировано и упирал на то, что именно он постарался для успеха охранного предприятия в районе. Однако намекал, что благодарность запаздывает и он и так уже заждался. Встреча на Смоленском кладбище происходила чинно: сначала все зашли в церковь, а потом уже направились к автомобилю с коробкой из-под виски. Карапетян в своих показаниях, по данным «Фонтанки», добавляет контекста. Он не скрывает, что учредителя «ОП Рейдер» знает еще с 2021 года, а год назад та якобы связалась с ним и попросила о содействии — еще до того, как триумфально выиграла контракты. Тогда месячную ставку благодарности обозначили в миллион рублей, контракты подписали, наступил 2024-й, однако денег все не было, и Карапетян неоднократно интересовался — как там обстановка. С января по сентябрь 2024-го как раз набежали 9 млн рублей за «беспрепятственную работу», и в ходе очередной встречи Карапетян, по его словам, предложил рассчитаться безналом в виде перевода на благотворительный фонд. Но получил отказ. В итоге он согласился понизить требования до 6 млн рублей из-за финансовых трудностей компании, о которых говорил ее собственник. Что характерно: Карапетян опасался, что их уже прослушивают и что он давно участник эксперимента. И даже говорил об этом на встречах. Но за деньгами все равно приехал.