В Екатеринбурге завели дело после заражения ботулизмом двух женщин

Региональная прокуратура уточняла, что шпроты были куплены в районе остановки ДК ВОС в столице Урала, а признаки пищевого отравления у 37-летней женщины и ее 65-летней матери возникли 8 декабря. После ухудшения здоровья 10 декабря одна из женщин вызвала «скорую» и была доставлена в медучреждение, ее родственница госпитализирована 16 декабря. По последним данным прокуратуры, пострадавшие находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии.