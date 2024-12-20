В Екатеринбурге завели дело после заражения ботулизмом двух женщин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после заражения ботулизмом двух жительниц Екатеринбурга, ранее употреблявших рыбные консервы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
В среду областное управление Роспотребнадзора заявило, что две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов. Уточнялось, что шпроты в масле торговой марки «За Родину», которые ели заболевшие, изготовлены калининградским рыбзаводом «За Родину». Женщины купили их мини-рынке у неизвестного лица с грузовой машины.
Региональная прокуратура уточняла, что шпроты были куплены в районе остановки ДК ВОС в столице Урала, а признаки пищевого отравления у 37-летней женщины и ее 65-летней матери возникли 8 декабря. После ухудшения здоровья 10 декабря одна из женщин вызвала «скорую» и была доставлена в медучреждение, ее родственница госпитализирована 16 декабря. По последним данным прокуратуры, пострадавшие находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии.
«Из-за ЧП с заражением ботулизмом двух местных жительниц следственным подразделением отдела полиции № 10 УМВД по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей)», — сказал агентству Горелых.
Он отметил, что сотрудники МВД проводят оперативные мероприятия, направленные на привлечение к ответственности лиц, причастных к реализации и изготовлению данной продукции. Также полиция ищет и других горожан, купивших шпроты на мини-рынке в районе Сортировка, где и покупали продукцию отравившиеся женщины.
Как рассказывали РИА Новости в компании Х5 Group, управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», продажи шпрот торговой марки «За Родину» приостановлены во всех магазинах России, а поставки заблокированы до подведения итогов проверки. Из-за отравлений приостановили продажу шпрот «За Родину» и российские маркетплейсы.
По факту случившегося управление СК по региону начало проверку по статье о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.