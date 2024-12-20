Странная гибель екатеринбуржца в Сочи: появились подробности об исчезнувшем летом мужчине

Как сообщает издание «Живая Кубань», 6 июня 2024 года Александр Кузнецов проводил жену и дочь, с которыми отдыхал в Витязево под Анапой, на поезд до Санкт-Петербурга к родственникам. Сам мужчина собирался вылететь из аэропорта Адлера в родной Екатеринбург. Но на рейс он так и не попал.