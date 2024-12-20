Странная гибель екатеринбуржца в Сочи: появились подробности об исчезнувшем летом мужчине

Родственники погибшего еще летом 2024 года в районе Сочи жителя Екатеринбурга Александра Кузнецова продолжают настаивать на выяснении всех обстоятельств ухода из жизни близкого человека. Александр пропал в июне, тело его обнаружили лишь в сентябре, а останки семья смогла получить только в ноябре 2024 года.
Как сообщает издание «Живая Кубань», 6 июня 2024 года Александр Кузнецов проводил жену и дочь, с которыми отдыхал в Витязево под Анапой, на поезд до Санкт-Петербурга к родственникам. Сам мужчина собирался вылететь из аэропорта Адлера в родной Екатеринбург. Но на рейс он так и не попал.
С тех пор родные Александра не могли его найти. Лишь 18 сентября 2024 года тело мужчины обнаружили в районе дороги между аэропортом и вокзалом Адлера. Семье о страшной находке полицейские сообщили 26 сентября, но останки погибшего отдали только 9 ноября.
Официально следствие считает, что мужчина погиб в результате неудачного падения. Однако родственники уверены: мужчина погиб в результате чьих-то насильственных действий. Так, удалось зафиксировать звонок с телефона Кузнецова в службу спасения по номеру «112». Но трубку так и не сняли, поэтому никто мужчине не помог.
Данные судебно-медицинской экспертизы свидетельствуют о наличии у погибшего травмы головы. Однако криминалисты утверждают, что перелом основания черепа погибший мог получить уже после смерти в результате падения на землю. Родители погибшего настаивают на тщательном расследовании всех обстоятельств дела.