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Склад с электрооборудованием в Ростове полностью потушили

Пожар на складе с электрооборудованием в Ростове потушили, выгорело 800 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Склад с электрооборудованием на Красноводской в Ростове-на-Дону полностью потушили. Об этом днем 20 декабря информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Пожар был ликвидирован в 10:50, — прокомментировали в экстренном ведомстве.

Пламя на Красноводской, 8/7 разгорелось еще ночью. Пожарных вызвали в 1:57. В 4 часа утра распространение огня остановили на площади в 800 кв. метров, в 5:03 было ликвидировано открытое горение. Все потушили через несколько часов. На месте от МЧС работали 55 человек, использовалось 15 единиц техники. Пострадавших нет.

Напомним, также сегодня утром произошел пожар в одном из автосервисов донской столицы.