МВД сказало про задержание 34 иностранцев в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Говорится, что за 11 месяцев 2024 года в Беларуси были задержаны 34 иностранца, в том числе 27 россиян и семь представителей других стран СНГ. В МВД обратили внимание на то, что в последнее время снижается количество лиц, которые занимаются наркоторговлей. Однако доля иностранных граждан среди них растет.
«В основном это граждане России, Казахстана, Украины, Кыргызстана», — сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что уже после задержания курьеры признаются, что не знали о том, насколько эффективно работают сотрудники милиции в сфере наркоконтроля. Отмечается, что за одну закладку в Беларуси кураторы обещают заплатить в два раза больше, чем на родине.
В ведомстве напомнили, что за незаконный оборот наркотиков предусматривается уголовная ответственность. Что касается наказания, то оно зависит от тяжести совершенного преступления. Уточняется, что максимальный срок лишения свободы составляет 25 лет.
Тем временем 16-летний пинчанин поработал два месяца и может сесть на 15 лет: «Из благополучной семьи, раньше не привлекался».
Ранее МВД сказало про задержание иностранца, которому грозит до 15 лет в Беларуси.
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