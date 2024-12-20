МВД сказало про задержание 34 иностранцев в Беларуси

Говорится, что за 11 месяцев 2024 года в Беларуси были задержаны 34 иностранца, в том числе 27 россиян и семь представителей других стран СНГ. В МВД обратили внимание на то, что в последнее время снижается количество лиц, которые занимаются наркоторговлей. Однако доля иностранных граждан среди них растет.