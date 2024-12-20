Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина-водитель Mazda сбила насмерть мужчину на велосипеде под Слуцком

Под Слуцком женщина-водитель Mazda сбила насмерть 59-летнего велосипедиста.

Источник: Комсомольская правда

Женщина-водитель Mazda сбила насмерть мужчину на велосипеде под Слуцком. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Согласно предварительным данным, 19 декабря примерно в 22.40 на 113 километре автодороги «Минск-Микашевичи», неподалеку от деревни Квасыничи Слуцкого района, жительница Солигорска 1990 года рождения, находившаяся за рулем автомобиля Mazda Premacy, ехала в сторону Солигорска. Она сбила 59-летнего местного жителя, ехавшего на велосипеде во встречном направлении по левой полосе движения.

«В результате наезда он от полученных травм скончался на месте происшествия», — сказано в сообщении.

В ведомстве обратили внимание на то, что велосипед не был обозначен световозвращающими элементами.

Ранее МЧС спасло водителя и пассажира, зажатых в авто после ДТП с фурой под Веткой.

Тем временем под Бобруйском пожар случился в школе из-за новогодней гирлянды.

Также мы писали, что Польша приняла важное решение по трудовым мигрантам, которое коснется белорусов.