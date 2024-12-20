Женщина-водитель Mazda сбила насмерть мужчину на велосипеде под Слуцком

Согласно предварительным данным, 19 декабря примерно в 22.40 на 113 километре автодороги «Минск-Микашевичи», неподалеку от деревни Квасыничи Слуцкого района, жительница Солигорска 1990 года рождения, находившаяся за рулем автомобиля Mazda Premacy, ехала в сторону Солигорска. Она сбила 59-летнего местного жителя, ехавшего на велосипеде во встречном направлении по левой полосе движения.