Женщина-водитель Mazda сбила насмерть мужчину на велосипеде под Слуцком. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.
Согласно предварительным данным, 19 декабря примерно в 22.40 на 113 километре автодороги «Минск-Микашевичи», неподалеку от деревни Квасыничи Слуцкого района, жительница Солигорска 1990 года рождения, находившаяся за рулем автомобиля Mazda Premacy, ехала в сторону Солигорска. Она сбила 59-летнего местного жителя, ехавшего на велосипеде во встречном направлении по левой полосе движения.
«В результате наезда он от полученных травм скончался на месте происшествия», — сказано в сообщении.
В ведомстве обратили внимание на то, что велосипед не был обозначен световозвращающими элементами.
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