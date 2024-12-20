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Мужчина ответит в суде за мошенничество с квартирой после наводнения в Тулуне

Иркутской области причинен ущерб на сумму более 1,7 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Братска обвиняют в мошенничестве с квартирой, предоставленной взамен якобы утраченной при наводнении. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР и прокуратуре Иркутской области.

Версия следствия состоит в том, что 32-летний мужчина в 2020 сговорился с должностными лицами администрации Тулуна и другими, после чего предоставил в суд подложные документы. Помимо этого обратился в министерство строительства, дорожного хозяйства региона и оформил на свое имя однокомнатную квартиру в микрорайоне Угольщиков города Тулуна.

— При этом обвиняемый никогда там не жил, законных оснований на получение жилплощади из государственного жилищного фонда не имел. Квартиру соучастники продали третьим лицам, деньги разделили между собой. В результате Приангарью причинен ущерб на сумму более 1,7 миллиона рублей, — поделились в ведомстве.

Мужчина признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. В отношении остальных участников сговора расследование продолжается.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что два человека погибли на пожаре в Усольском районе из-за короткого замыкания.