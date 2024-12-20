Мужчина ответит в суде за мошенничество с квартирой после наводнения в Тулуне

Версия следствия состоит в том, что 32-летний мужчина в 2020 сговорился с должностными лицами администрации Тулуна и другими, после чего предоставил в суд подложные документы. Помимо этого обратился в министерство строительства, дорожного хозяйства региона и оформил на свое имя однокомнатную квартиру в микрорайоне Угольщиков города Тулуна.