Полиция ищет граждан, которые купили шпроты с ботулотоксином в Екатеринбурге

После заражения двух местных жительниц ботулизмом, которые употребили консервы, купленные на рынке, возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление).