Полиция ищет граждан, которые купили шпроты с ботулотоксином в Екатеринбурге

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
После заражения двух местных жительниц ботулизмом, которые употребили консервы, купленные на рынке, возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление).
Граждан, которые приобрели рыбные консервы на данном рынке, могут обратиться в органы внутренних дел по телефонам: +7 (343)356−42−10, 02 (102).
«Сотрудники ОВД также настоятельно рекомендуют не покупать продукты питания в сомнительных местах, с рук, — сообщил полковник Горелых. — Необходимо обращать внимание на внешний вид упаковки, наличие соответствующей маркировки, соблюдение сроков годности и условий хранения».
«МК-Урал» ранее писал, что 65-летняя женщина и ее 37-летняя дочь, у которых выявили ботулизм, находятся в реанимации инфекционного отделения больницы Екатеринбурга в тяжелом состоянии.
Женщины употребили консервированную продукцию «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» торговой марки «ТМ “За Родину”.