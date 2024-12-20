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Прорыв на улице Никитинской в Воронеже сняли на видео

Жители сообщают о снижении напора воды в домах.

В Воронеже в пятницу, 20 декабря, произошла коммунальная авария на улице Никитинской. Читатель РИА «Воронеж» прислал в редакцию видео, на котором видно текущую из люка воду. Местные жители также сообщили о снижении напора воды в домах.

В пресс-службе «РВК-Воронеж» корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали, что в компанию поступила заявка по поводу утечки холодной воды на улице Никитинской, 2. Специалисты выехали для обследования сетей.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Левобережном районе города произошла утечка на магистральном трубопроводе. Для ремонта в ряде домов отключили отопление.

ЖКХ