Экс-главу Кировского и Московского района Казани снова не выпустили из СИЗО

Экс-главе Кировского и Московского районов Казани Сергею Миронову не удалось оспорить меру пресечение. Верховный суд Татарстана оставил в силе решение об его аресте, сообщает пресс-служба суда.
Ранее Вахитовский суд города продлил арест Миронова до 15 февраля, хотя расследование уголовного дела уже завершено. В связи с этим бывший чиновник подал апелляцию, в которой попросил выпустить его из камеры СИЗО. На очередном заседании он заявил, что ознакомился с материалами своего уголовного дела и нуждается в получении лечения из-за остеонекроза. Однако суд решил оставить Миронова под стражей.
Напомним, в Казани в отношении бывшего главы администрации Кировского и Московского районов города Сергея Миронова прекращено уголовное преследование по делу о мошенничестве. Тем не менее на нем висит обвинение в злоупотреблении полномочиями.