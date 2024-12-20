Экс-главу Кировского и Московского района Казани снова не выпустили из СИЗО

Ранее Вахитовский суд города продлил арест Миронова до 15 февраля, хотя расследование уголовного дела уже завершено. В связи с этим бывший чиновник подал апелляцию, в которой попросил выпустить его из камеры СИЗО. На очередном заседании он заявил, что ознакомился с материалами своего уголовного дела и нуждается в получении лечения из-за остеонекроза. Однако суд решил оставить Миронова под стражей.