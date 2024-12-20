Жители более двух сотен частных домов в Уфе остались без холодного водоснабжения

Сегодня, 20 декабря, жители 247 частных домов лишились холодной воды. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».
Всему виной утечка из колодца по улице 18-го Партсъезда, 48. Из-за нее была выключена водопроводная линия диаметром 300 миллиметров. В результате без холодной воды остались жители домов на:
— улице Донбасская 14, 13, 12, 11, 10, 9, 9б, 8, 7, 6, 3, 3б, 18, 16, 15а, 15б;
— улице Якуба Коласа 33, 27, 25а, 25б, 23, 16, 14, 14а, 12, 10, 15, 13, 13б, 11, 8, 7, 5, 3;
— переулке Майкопский 20а, 18, 17, 16, 14, 15, 11, 12, 10, 9, 7;
— улице Майкопская 27, 25, 23, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1;
— переулке Черняховского 28, 26, 21, 24, 22, 17, 20, 15, 18, 13, 16, 11, 9, 14, 12, 10, 5, 8, 4;
— улице Черняховского 72, 70, 68, 59, 66, 55, 64, 53, 62, 51, 60, 49, 58, 47, 45, 43, 43б, 54, 52, 39, 48, 37, 35;
— переулке Якуба Коласа 3, 4, 5, 6, 9, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а;
— улице Чебоксарская 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24, 26;
— улице Архангельская 16, 11, 12, 10, 7, 5,6, 4, 3, 44, 42, 43, 40, 41, 38, 39, 36, 37, 34, 35, 32, 33, 30, 31, 29, 27, 28;
— переулке Архангельский 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
— улице Правды 82/1, 82/2, 52, 84;
— улице Ильича 24, 24а, 22;
— улице Селентинская 42;
— улице Ермоловой 43б, 40, 42, 44;
— улице 18-го Партсъезда 47, 48, 45, 46, 46а, 43, 44, 42;
— улице Ильменская 43, 43а, 40, 38, 41, 36, 34, 32, 30, 28;
— улице Гатчинская 41, 35, 33, 29, 19, 10, 15, 13, 8, 11, 6, 9, 7, 5, 3, 4, 2;
— проспект Торговый 36, 39, 34, 35, 32, 30, 33, 33а, 28, 31, 26, 29, 24, 27;
— улице Кинельская 48, 46, 35, 44, 33, 31, 42, 40, 38, 29, 36, 36б, 25;
— улице Грозненская 25, 27, 54, 44, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 42;
— улице Иваноская 8, 7, 6, 5, 4, 3;
— переулок Павлика Морозова 3, 5, 7, 9, 13, 15;
— улице Мусоргского 65, 63, 55, 63, 45;
— улице Малая Кольцевая 42, 40, 36, 34, 32, 30, 28, 23, 21, 19, 17, 15, 13.
Представители «Уфаводоканала» принесли гражданам извинения за временные неудобства.
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