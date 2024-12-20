У берегов Анапы из-за разлива нефтепродуктов загрязнено более 45 гектаров

В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.