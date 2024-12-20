Стало известно, что в омских Нефтяниках эвакуировали детский сад № 331. Об этом редакции omsk.aif.ru рассказала мать одного из детей.
Обеспокоенная женщина рассказала, что воспитатели в срочном порядке перевели всех детей в другой корпус детского сада, откуда уже родители поспешили забрать своих чад.
В УМВД России по Омской области подтвердили эту информацию. В пресс-службе ведомства отметили, что в детский сад поступило сообщение о ложном минировании, на место выехали кинологи. В данное время дети находятся в безопасности.