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В Иркутской обрасти подростка отправили в колонию за обман стариков

17-летний юноша из Нижнеудинска помещен в воспитательную колонию из-за работы курьером мошенников.

Источник: AP 2024

В Нижнеудинске вынесли приговор подростку, который обманывал стариков. Об этом сообщили в прокуратуре и Следственном комитете Иркутской области.

Как установил суд, в сентябре 2023 года 17-летний парень устроился курьером мошенников. Работу нашел в интернете. Ему давали задания ездить по адресам и забирать у пожилых женщин деньги. Схема была с «родственниками, попавшими в ДТП».

С каждого выезда юноша оставлял себе 30 тысяч рублей. Остальное переводил кураторам. В результате трем потерпевшим причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Молодого человека приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в воспитательной колонии. Также с него взыщут причиненный пенсионеркам ущерб.

Ранее сообщалось о том, что жителю Братска предложили заработать с помощью лайков, после чего похитили 600 тысяч рублей.