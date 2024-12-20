В Иркутской обрасти подростка отправили в колонию за обман стариков

В Нижнеудинске вынесли приговор подростку, который обманывал стариков. Об этом сообщили в прокуратуре и Следственном комитете Иркутской области.
Как установил суд, в сентябре 2023 года 17-летний парень устроился курьером мошенников. Работу нашел в интернете. Ему давали задания ездить по адресам и забирать у пожилых женщин деньги. Схема была с «родственниками, попавшими в ДТП».
С каждого выезда юноша оставлял себе 30 тысяч рублей. Остальное переводил кураторам. В результате трем потерпевшим причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.
Молодого человека приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в воспитательной колонии. Также с него взыщут причиненный пенсионеркам ущерб.
Ранее сообщалось о том, что жителю Братска предложили заработать с помощью лайков, после чего похитили 600 тысяч рублей.