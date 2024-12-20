Хозяева подпольного казино в Ангарске ждут суда

Двоих ангарчан будут судить за организацию подпольного казино, сообщает ИА «ТК Город».
Напомним, правоохранители в городе нефтехимиков закрыли нелегальное игорное заведение в октябре.
Как рассказали в пресс-службе Следкома по Иркутской области, мужчину и женщину обвиняют по уголовной статье «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору», санкция которой — лишение свободы сроком до шести лет.
«Обвиняемый предложил своей знакомой организовать незаконную игорную деятельность с использованием игрового оборудования в свободном помещении бильярдной, управляющим которой он являлся. Женщина создала группу в мессенджере, где размещала информацию о месте и времени проведения игры в покер для потенциальных игроков. В течение пяти месяцев подельники проводили незаконные азартные игры, стоимость участия варьировалась от 2 до 10 тысяч рублей», — говорят следователи.
Во время обысков у фигурантов правоохранители нашли и изъяли стол для игры в покер, игровые фишки, карты, системные блоки, мобильные телефоны, деньги и документы.