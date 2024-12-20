Хозяева подпольного казино в Ангарске ждут суда

«Обвиняемый предложил своей знакомой организовать незаконную игорную деятельность с использованием игрового оборудования в свободном помещении бильярдной, управляющим которой он являлся. Женщина создала группу в мессенджере, где размещала информацию о месте и времени проведения игры в покер для потенциальных игроков. В течение пяти месяцев подельники проводили незаконные азартные игры, стоимость участия варьировалась от 2 до 10 тысяч рублей», — говорят следователи.