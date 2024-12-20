Престарелая женщина погибла под колесами автомобиля в Могилеве: возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел 20 декабря в 7.40 около дома № 28 по пр. Шмидта. 89-летняя женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу и не успела завершить переход, когда произошла смена сигналов светофора. В это время ее сбил автомобиль Mazda под управлением 33-летнего водителя. От полученных травм пешеход скончалась на месте. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ.