Престарелая женщина погибла под колесами автомобиля в Могилеве: возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел 20 декабря в 7.40 около дома № 28 по пр. Шмидта. 89-летняя женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу и не успела завершить переход, когда произошла смена сигналов светофора. В это время ее сбил автомобиль Mazda под управлением 33-летнего водителя. От полученных травм пешеход скончалась на месте. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ.
Еще одно смертельное ДТП произошло поздним вечером 19 декабря на пешеходном переходе на ул. Крупской вблизи Могилевского института МВД. Как рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова, под колесами Volkswagen оказалась 59-летняя местная жительница, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте.
В отношении водителей возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными к пешеходам, а при подъезде к пешеходному переходу обязательно снижать скорость и быть готовыми остановиться. В свою очередь, пешеходам при переходе проезжей части необходимо внимательно смотреть по сторонам. Даже пересекая дорогу по регулируемому пешеходному переходу следует убедиться, что все автомобили остановились.