Детский санаторий в Башкирии оштрафовали из-за получившего черепно-мозговую травму мальчика

Инцидент произошел в прошлом году. Девятилетний мальчик проходил лечение в детском санатории. Он играл с другими детьми, но за этим персонал учреждения никак не следил. В итоге в какой-то момент мальчик упал и ударился головой об край кровати. В результате — закрытая черепно-мозговая травма.