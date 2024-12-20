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Детский санаторий в Башкирии оштрафовали из-за получившего черепно-мозговую травму мальчика

В Башкирии 9-летний мальчик разбил себе голову в детском санатории.

Источник: Комсомольская правда

В Туймазинском районе Башкирии ребенок получил серьезную травму во время пребывания в социлаьном учреждении. Об этом рассказала пресс-служба республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в прошлом году. Девятилетний мальчик проходил лечение в детском санатории. Он играл с другими детьми, но за этим персонал учреждения никак не следил. В итоге в какой-то момент мальчик упал и ударился головой об край кровати. В результате — закрытая черепно-мозговая травма.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Инстанция его удовлетворила и взыскала в пользу ребенка 50 тысяч рублей.

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