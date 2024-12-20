Мошенники продают бойцам СВО из Иркутска несуществующие квадрокоптеры

Мошенники обманывают бойцов СВО из Иркутска, продавая им несуществующие квадрокоптеры и детекторы дронов в мессенджере. Об этом сообщает ИА «Байкал24» со ссылкой на региональное отделение Народного фронта в Иркутской области.
— Военнослужащим позвонил мужчина, назвался раненым бойцом и предложил купить у него квадрокоптер. Попросил предоплату в размере 10 тысяч рублей, а после перестал выходить на связь, — рассказали в агентстве.
Еще одна схема обмана — бойцов добавляют в чат с продавцом и менеджером, которые после не отвечают на сообщения. Затем говорят, что деньги уже в Казахстане, а чтобы их вернуть, нужно использовать криптовалюту. Для этого просят вновь отправить около 30 тысяч, так как необходимо привязать карту.
В это время в региональном МВД дали несколько советов, которые помогут распознать аферистов. Не стоит верить слишком низким ценам, а также доверять страницам со скрытыми данными. Чаще всего «возврат средств» при помощи сторонней службы — это обман. Также просят не переходить по сомнительным ссылкам, так мошенники похищают личные данные.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчина ответит в суде за мошенничество с квартирой после наводнения в Тулуне.