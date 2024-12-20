Мошенники продают бойцам СВО из Иркутска несуществующие квадрокоптеры

Еще одна схема обмана — бойцов добавляют в чат с продавцом и менеджером, которые после не отвечают на сообщения. Затем говорят, что деньги уже в Казахстане, а чтобы их вернуть, нужно использовать криптовалюту. Для этого просят вновь отправить около 30 тысяч, так как необходимо привязать карту.