В Минздраве рассказали о состоянии омичей после массового отравления

В Инфекционной клинической больнице № 1 имени Д. М. Далматова проходят лечение 11 взрослых. Из них 10 находятся в удовлетворительном состоянии, а двое пациентов планируют выписку из стационара, так как отказываются от дальнейшего лечения. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести.