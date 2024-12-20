В Минздраве рассказали о состоянии омичей после массового отравления

В министерстве здравоохранения Омской области рассказали о состоянии пациентов, заболевших кишечной инфекцией во время отдыха в загородном комплексе. В ведомстве сообщают, что состояние пациентов стабильное.
В Инфекционной клинической больнице № 1 имени Д. М. Далматова проходят лечение 11 взрослых. Из них 10 находятся в удовлетворительном состоянии, а двое пациентов планируют выписку из стационара, так как отказываются от дальнейшего лечения. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести.
В детском инфекционном стационаре ГКБ № 1 имени Кабанова также получают помощь четверо детей. Их состояние оценено как удовлетворительное, им оказывается необходимое лечение. Некоторые из маленьких пациентов находятся в больнице вместе с мамами.
Все остальные отдыхающие, которые обращались за медицинской помощью, находятся под амбулаторным наблюдением. Кроме того, сегодня в стационар поступил еще один ребёнок в состоянии средней тяжести.
Напомним, массовое пищевое отравление случилось на одной из пригородных баз отдыха. По факту случившегося следственными органами проводится проверка по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».