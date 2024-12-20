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Пожар в якутском изоляторе могли устроить сами задержанные

Пожар в якутском изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие часть, по предварительной версии, устроили сами задержанные, планировавшие побег. Об этом «РИА Новости» сообщили в экстренных службах.

«Предварительно, военнослужащие подожгли [изолятор] сами, хотели сбежать», — сказал собеседник агентства.

Региональный оперативный штаб со ссылкой на военный комиссариат сообщил, что погибли пять человек, еще семерых госпитализировали после отравления дымом. По данным источника агентства, причиной их гибели могло стать воздействие высокой концентрации угарного газа.

Пожар в изоляторе в Якутске произошел в ночь на 20 декабря. По данным телеграм-канал Baza, возгорание началось на первом этаже, затем огонь быстро распространился по зданию, пожар удалось ликвидировать через три часа.

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