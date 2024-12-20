В Башкирии ребенок разбил себе голову в санатории

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в 2023 году 9-летний мальчик проходил лечение и оздоровление в одном из детских санаториев республики. Во время игры с другими ребятами, в отсутствие контроля со стороны персонала организации, он упал и ударился головой о край кровати. В итоге получил закрытую черепно-мозговую травму.