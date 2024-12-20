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В Башкирии ребенок разбил себе голову в санатории

Ребенок пострадал в санатории в Башкирии.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в 2023 году 9-летний мальчик проходил лечение и оздоровление в одном из детских санаториев республики. Во время игры с другими ребятами, в отсутствие контроля со стороны персонала организации, он упал и ударился головой о край кровати. В итоге получил закрытую черепно-мозговую травму.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда. Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил их, взыскав в пользу ребенка 50 тысяч рублей.