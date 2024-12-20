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В США состоялась последняя казнь за 2024 год

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Оклахоме утром в четверг состоялась последняя казнь в США за 2024 год, сообщает телеканал NBC News.

Источник: AP 2024

«В четверг утром в Оклахоме была проведена последняя казнь в США за 2024 год: казнен бывший сотрудник продуктового магазина, осужденный за убийство 10-летней девочки в 2006 году», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, 45-летний мужчина был казнен в свой день рождения путем введения смертельной инъекции. Ранее Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению Оклахомы отклонил его прошение о помиловании.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что власти американского штата Индиана впервые за 15 лет привели в исполнение смертный приговор. Власти штата заявили, что в 2024 году смогли получить препарат пентобарбитал для проведения казни.