На водителя автобуса завели уголовное дело за смертельное ДТП в Забайкалье

На водителя автобуса, который вез вахтовых рабочих в Газимуро-Заводском районе, завели уголовное дело после смертельного ДТП. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на ГУ МВД России по Забайкалью.
Напомним, 17 декабря автобус с 21 работником строительной компании попал в страшную аварию, авто слетело с дороги в кювет и перевернулось. Тогда погибло два человека, еще четыре — получили травмы.
— Уголовное дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». 28-летнего водителя допросили в качестве подозреваемого, — уточнили в агентстве.
Сейчас проводят необходимые следственные действия, назначили экспертизы. Также известно, что подозреваемого хотят заключить под стражу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пьяный водитель стал виновником смертельной аварии в Иркутской области.