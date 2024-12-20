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На водителя автобуса завели уголовное дело за смертельное ДТП в Забайкалье

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На водителя автобуса, который вез вахтовых рабочих в Газимуро-Заводском районе, завели уголовное дело после смертельного ДТП. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на ГУ МВД России по Забайкалью.

Напомним, 17 декабря автобус с 21 работником строительной компании попал в страшную аварию, авто слетело с дороги в кювет и перевернулось. Тогда погибло два человека, еще четыре — получили травмы.

— Уголовное дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». 28-летнего водителя допросили в качестве подозреваемого, — уточнили в агентстве.

Сейчас проводят необходимые следственные действия, назначили экспертизы. Также известно, что подозреваемого хотят заключить под стражу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пьяный водитель стал виновником смертельной аварии в Иркутской области.