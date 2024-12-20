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Жителям Башкирии дарят бесплатные подарки в честь Нового года

В Башкирии сегодня запущен новогодний автобус с угощением для пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском Сибае заработал новогодний автобус. Водитель шестого маршрута переоделся в Деда Мороза и на день стал настоящим волшебником, который дарил пассажирам не только хорошее настроение, но и угощение.

В по-праздничному украшенном салоне же можно было заметить и Снегурочку. Ею оказалась переодетый кондуктор.

Такие же предновогодние рейсы будут запущены в городе также 23 и 24 декабря.

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