Стрельба в парламенте Абхазии: подробности о подозреваемом

Подобный инцидент уже имел место в его жизни. Четыре года назад, в декабре 2020 года, Харазия устроил конфликт с Алмасом Шакрылом. Причиной спора стали противоречия по земельным участкам для коттеджей в районе курорта Ауадхара. Тогда Харазия открыл огонь из огнестрельного оружия, ранив оппонента. Против стрелявшего возбудили уголовное дело, но в итоге к значимым последствиям это не привело, и в результате стрельба повторилась уже в стенах абхазского парламента.