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Стрельба в парламенте Абхазии: подробности о подозреваемом

Открывший огонь депутат ровно четыре года назад уже вел себя подобным образом, ранив оппонента в ходе спора о коттеджных участках.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Стрельба в парламенте Абхазии.
Источник: Freepik

Перестрелка в парламенте Абхазии произошла в ходе дебатов о запрете майнинга криптовалюты. Появляются некоторые подробности произошедшего инцидента.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в абхазском парламенте, подозреваемый в стрельбе Адгур Харазия выступал за запрет производства криптовалюты. Однако с его мнением не согласился депутат Кан Кварчия, который назвал предложение популистским.

Разгоряченный противник майнинга в ходе конфликта достал огнестрельное оружие и начал стрелять. Первая пуля попала в депутата Вахтанга Голандзия. Он скончался. После этого ранение получил и Кан Кварчия. В суматохе Харазия скрылся. Абхазская полиция после произошедшего объявила план-перехват.

По словам и.о. главврача Республиканской больницы Эрика Хатхва, которые приводит EADaily, 55-летний Голандзия поступил в больницу в состоянии клинической смерти. Спасти политического деятеля не удалось. У Кварчия зафиксировали огнестрельную рану волосистой части головы.

Подозреваемый в стрельбе депутат Адгур Харазия хорошо известен в политических кругах страны. Ему 65 лет, он в свое время руководил Гулрышским районом республики, занимал должности министра сельского хозяйства и мэра города Сухума.

Подобный инцидент уже имел место в его жизни. Четыре года назад, в декабре 2020 года, Харазия устроил конфликт с Алмасом Шакрылом. Причиной спора стали противоречия по земельным участкам для коттеджей в районе курорта Ауадхара. Тогда Харазия открыл огонь из огнестрельного оружия, ранив оппонента. Против стрелявшего возбудили уголовное дело, но в итоге к значимым последствиям это не привело, и в результате стрельба повторилась уже в стенах абхазского парламента.