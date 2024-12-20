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СК: в Могилеве два пешехода погибли на регулируемых переходах

Следственный комитет рассказал о возбуждении уголовных дел из-за смерти двух пешеходов в Могилеве.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Беларуси сообщил о возбуждении менее чем за сутки двух уголовных дел из-за смерти пешеходов в Могилеве.

Первое ДТП со смертельным исходом произошло поздним вечером 19 декабря на пешеходном переходе на улице Крупской вблизи Института МВД. Volkswagen сбил 59-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Утром 20 декабря на проспекте Шмидта также на регулируемом пешеходном переходе 33-летний водитель автомобиля Mazda сбил 89-летнюю женщину. Пенсионерка не успела пересечь дорогу, когда сигнал светофора переключился с зеленого на красный.

Следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ работали на месте этих ДТП.

В отношении водителей, совершивших смертельные наезды на пешеходов, возбуждены уголовные дела за нарушение правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека.

Мы писали, что женщина-водитель Mazda сбила насмерть мужчину на велосипеде под Слуцком (здесь подробнее), МЧС спасло водителя и пассажира, зажатых в авто после ДТП с фурой под Веткой (подробности здесь).