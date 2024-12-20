В Калининграде подростков заподозрили в разбое и насилии над сверстницей

По версии следствия, в ночь на 18 декабря вблизи одного из торговых центров по улице Театральной в Калининграде трое подростков избили 16-летнюю девушку, надругались над ней, а также, демонстрируя нож, открыто похитили у потерпевшей мобильный телефон.