Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Загребе семь человек пострадали в ходе нападения ученика с ножом на школу

20 декабря. /ТАСС/. Подросток с ножом ранил семь учеников и учителей в ходе нападения на школу в районе Пречко в Загребе, его задержала полиция. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Источник: Аргументы и факты

«Мы, как и вся хорватская общественность, потрясены этой великой трагедией, произошедшей сегодня утром в начальной школе Пречко в Загребе. Министр [внутренних дел Давор] Божинович и министр [науки и образования Радован] Фукс в настоящее время находятся там. Они, как и полиция и все другие службы, пытаются определить, что именно произошло при этом крупном инциденте. На данный момент у нас есть информация, что несколько учащихся госпитализированы из-за полученных ранений в больницы Загреба», — приводит слова Пленковича национальное телевидение HRT.

По данным HRT, нападавший может быть учеником той же школы. Телеканал отмечает, что, по неофициальным сведениям, один из пострадавших учеников умер от полученных ранений.