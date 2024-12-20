В Загребе семь человек пострадали в ходе нападения ученика с ножом на школу

«Мы, как и вся хорватская общественность, потрясены этой великой трагедией, произошедшей сегодня утром в начальной школе Пречко в Загребе. Министр [внутренних дел Давор] Божинович и министр [науки и образования Радован] Фукс в настоящее время находятся там. Они, как и полиция и все другие службы, пытаются определить, что именно произошло при этом крупном инциденте. На данный момент у нас есть информация, что несколько учащихся госпитализированы из-за полученных ранений в больницы Загреба», — приводит слова Пленковича национальное телевидение HRT.