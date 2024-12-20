Певцу Шарлоту* запросили семь лет тюрьмы

«Рассмотрено уголовное дело Эдуарда Шарлота*… Назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 5 месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением права администрирования сайтов с использованием интернета на срок 7 лет 5 месяцев со штрафом 299 тысяч рублей», — сказал прокурор.
Прокурор также попросил исключить из обвинения статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти) и 325 УК РФ (Похищение или повреждение документов).
Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот* обнаженным исполняет пародию на мотив песни «День Победы» композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств.
Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщил РИА Новости, что Русская православная церковь получила покаянное письмо Шарлота* и не против его прощения в соответствии со статьей 76 УК РФ, позволяющей освободить преступника от ответственности в случае раскаяния.
Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.