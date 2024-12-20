В Перми самым криминальным стал Свердловский район

Управление МВД РФ по Перми привело данные о совершенных преступлениях на территории города с января по ноябрь 2024 года. За этот период полиция зарегистрировала 18,1 тыс. преступлений. Самым криминальным по числу правонарушений стал Свердловский район.
В Свердловском районе за 11 месяцев произошло 3971 правонарушение. Следом с приличным отрывом расположились Индустриальный и Мотовилихинский районы с 2910 и 2806 случаями нарушения закона соответственно.
Самым спокойным для пермяков по традиции стал Ленинский район — всего 1685 правонарушений.
Пермскую станцию скорой помощи заподозрили в передаче данных умерших. Сотрудники скорой передавали данные умерших пермяков за денежные вознаграждения.