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В Перми самым криминальным стал Свердловский район

Управление МВД по Перми привело данные с января по ноябрь 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Управление МВД РФ по Перми привело данные о совершенных преступлениях на территории города с января по ноябрь 2024 года. За этот период полиция зарегистрировала 18,1 тыс. преступлений. Самым криминальным по числу правонарушений стал Свердловский район.

В Свердловском районе за 11 месяцев произошло 3971 правонарушение. Следом с приличным отрывом расположились Индустриальный и Мотовилихинский районы с 2910 и 2806 случаями нарушения закона соответственно.

Самым спокойным для пермяков по традиции стал Ленинский район — всего 1685 правонарушений.

Пермскую станцию скорой помощи заподозрили в передаче данных умерших. Сотрудники скорой передавали данные умерших пермяков за денежные вознаграждения.