Два трамвая столкнулись на перекрестке Науки и Тихорецкого. Есть пострадавшие

В 13:11 на проспекте Науки, у пересечения с Тихорецким проспектом, столкнулись два попутных трамвая, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». По предварительным данным, три человека получили ушибы. По данным «Фонтанки», в салоне попадали пассажиры.