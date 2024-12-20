В Норвегии самолет выкатился за пределы полосы и едва не упал в море

Инцидент произошел из-за неблагоприятных погодных условий. Самолет успешно приземлился, но из-за скользкой взлетно-посадочной полосы и сильного ветра выкатился за пределы полосы, остановившись в 15 метрах от моря, расположенного рядом с аэропортом Мольде. Все пассажиры были эвакуированы с помощью аварийных трапов. Информации о пострадавших не поступало.