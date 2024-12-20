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В Норвегии самолет выкатился за пределы полосы и едва не упал в море

В Норвегии пассажирский самолет Boeing 737−800 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Мольде. Самолет выполнял рейс DY-430 из Осло в Мольде и принадлежит компании Norwegian Air Shuttle. На борту находились 165 пассажиров и шесть членов экипажа, передает NRK.

Инцидент произошел из-за неблагоприятных погодных условий. Самолет успешно приземлился, но из-за скользкой взлетно-посадочной полосы и сильного ветра выкатился за пределы полосы, остановившись в 15 метрах от моря, расположенного рядом с аэропортом Мольде. Все пассажиры были эвакуированы с помощью аварийных трапов. Информации о пострадавших не поступало.

Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и обеспечили безопасную эвакуацию.

Причины инцидента расследует Норвежское бюро по расследованию авиационных происшествий (AIBN).

Аэропорт Мольде расположен в южной части Норвегии, окруженной горными массивами и фьордами, включая Романский фьорд, который простирается вдоль побережья. Его взлетно-посадочная полоса расположена всего в нескольких десятках метров от побережья Романского фьорда.