В Норвегии самолет выкатился за пределы полосы и едва не упал в море

Инцидент произошел из-за неблагоприятных погодных условий. Самолет успешно приземлился, но из-за скользкой взлетно-посадочной полосы и сильного ветра выкатился за пределы полосы, остановившись в 15 метрах от моря, расположенного рядом с аэропортом Мольде. Все пассажиры были эвакуированы с помощью аварийных трапов. Информации о пострадавших не поступало.
Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и обеспечили безопасную эвакуацию.
Причины инцидента расследует Норвежское бюро по расследованию авиационных происшествий (AIBN).
Аэропорт Мольде расположен в южной части Норвегии, окруженной горными массивами и фьордами, включая Романский фьорд, который простирается вдоль побережья. Его взлетно-посадочная полоса расположена всего в нескольких десятках метров от побережья Романского фьорда.