Девятилетний мальчик разбил голову в санатории Башкирии

Пострадавший во время отдыха в санатории Башкирии девятилетний мальчик получит компенсацию. Напомним, ребенок получил травму головы, когда играл с друзьями.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, школьник ударился головой об изголовье кровати и получил закрытую черепно-мозговую травму. Никакого контроля со стороны взрослых в этот момент не было.
В пользу пострадавшего ребенка суд взыскал 50 тысяч рублей.
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