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Девятилетний мальчик разбил голову в санатории Башкирии

В Башкирии ребенок разбил себе голову в санатории.

Источник: Комсомольская правда

Пострадавший во время отдыха в санатории Башкирии девятилетний мальчик получит компенсацию. Напомним, ребенок получил травму головы, когда играл с друзьями.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, школьник ударился головой об изголовье кровати и получил закрытую черепно-мозговую травму. Никакого контроля со стороны взрослых в этот момент не было.

В пользу пострадавшего ребенка суд взыскал 50 тысяч рублей.

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