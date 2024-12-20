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В Анапе собранный у стадиона мазут разъел мешки и начал вытекать

В Анапе в районе стадиона «Динамо» мешки и пакеты с собранным загрязненным грунтом разложились, и мазут начал вытекать. Об этом сообщила замглавы Анапы Татьяна Завизион.

Источник: МЧС России

На место направили дополнительные силы и технику. В течение дня обещают все убрать.

В устье реки Можепсин основную массу нефтепродуктов собрали, сейчас идет вывоз собранных мешков со смесью мазута и песка. Власти постоянно мониторят ситуацию на прибрежной полосе Анапы.

Госпожа Завизон пояснила, что территория, где зафиксированы выбросы мазута, составляет 44 км — от станицы Благовещенской до Центрального пляжа Анапы. Участки убираются этапами, и группы переходят дальше. В светлое время суток работы на всех участках идут непрерывно.

экология