В Анапе собранный у стадиона мазут разъел мешки и начал вытекать

На место направили дополнительные силы и технику. В течение дня обещают все убрать.
В устье реки Можепсин основную массу нефтепродуктов собрали, сейчас идет вывоз собранных мешков со смесью мазута и песка. Власти постоянно мониторят ситуацию на прибрежной полосе Анапы.
Госпожа Завизон пояснила, что территория, где зафиксированы выбросы мазута, составляет 44 км — от станицы Благовещенской до Центрального пляжа Анапы. Участки убираются этапами, и группы переходят дальше. В светлое время суток работы на всех участках идут непрерывно.