В Анапе собранный у стадиона мазут разъел мешки и начал вытекать

Госпожа Завизон пояснила, что территория, где зафиксированы выбросы мазута, составляет 44 км — от станицы Благовещенской до Центрального пляжа Анапы. Участки убираются этапами, и группы переходят дальше. В светлое время суток работы на всех участках идут непрерывно.